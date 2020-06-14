شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعافي 2172 حالة من «كورونا» وتسجيل 4233 إصابة جديدة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد عن 4233 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة كما تم تسجيل 2172 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 84,720.
وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 40 حالة وفاة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 972 حالة
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