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متحدث الصحة: 90 % من الحالات الحرجة تتركز في الرياض ومكة والشرقية والمدينة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن الحالات الحرجة في المملكة شهدت ارتفاعًا متزايدًا خلال الأسابيع الأخير، وخاصة منذ منتصف مايو الماضي.
وأشار العبدالعالي أن 90% من الحالات الحرجة التي تم رصدها في المملكة يتركز في كل من الرياض ومكة والشرقية والمدينة المنورة إضافة إلى محافظة جدة.
وأكد العبدالعالي أن ارتفاع عدد الحالات الحرجة يصاحبه ارتفاع مماثل في عدد الحالات التي تحتاج الرعاية الصحية، موضحًا أن زيادة معدل العدوى يعود بشكل رئيسي إلى عدم التقيد بالإجراءات والضوابط الاحترازية.
وكانت وزارة الصحة كشفت اليوم عن تعافي (2172) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (8472) حالة.
ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (41849) حالة من بينها (1855) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.
وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل (4233) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (127541) حالة.
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