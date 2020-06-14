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متحدث الصحة: خطة العودة تسير بشكل صحيح ومعدل العدوى مرتبط بتطبيق الاحترازات
حذر من عدم التقيد والالتزام بالضوابط والإجراءات
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي من استمرار ارتفاع معدل عدوى كورونا إذا ما استمر عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي.
وقال متحدث الصحة في المؤتمر الصحفي اليوم: أمامنا مساران، قد يرتفع معدل نمو العدوى، إذا واصل المجتمع عدم التقيد والالتزام، وبإمكاننا العودة للانخفاض بأيدينا إذا التزمنا وطبق الجميع الاحترازات.
وأوضح أن الخطة التي تطبقها المملكة تسير وفق ما هو مخطط له، مشيرًا إلى أن أي منطقة تحتاج لتدخل أو احترازات إضافية، فالتقييم مستمر ومتى ما دعت الحاجة سيتم التطبيق.
ولفت العبدالعالي إلى أن خطة العودة تسير بشكل صحيح، ومتى ما التزم المجتمع ستكون عودتنا للحياة الطبيعية ناجحة أكثر.
وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل (4233) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (2172) حالة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (127541) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (8472) حالة.
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