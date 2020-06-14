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الملك سلمان يأمر بتسمية أعضاء مجلس النيابة العامة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرًا بتسمية أعضاء مجلس النيابة العامة، كأول مجلس للنيابة يصدر بتسميتهم أمر ملكي طبقًا لنظام النيابة العامة الجديد.
وثمَّن رئيس مجلس النيابة العامة النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب صدور الأمر الملكي، وأكد أن النيابة العامة تحظى بدعم كبير من مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين-أيدهما الله- في سبيل تعزيز منظومة العدالة الناجزة في مرفقها، وتطوير نظامها وترسيخ أعمالها القضائية بما يمكّنها من ممارسة اختصاصاتها باستقلال تام وفقًا لأحدث أنظمة النيابات القضائية عالميًا.
وأشار النائب العام إلى أن هذا الأمر الملكي الكريم من مقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله -يأتي دعمًا لمجلس النيابة العامة في مباشرة أعماله المنصوص عليها نظامًا، كأول مجلس يحظى بشرف التسمية من مقامه الكريم سائلًا المولى -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين خير الجزاء، متمنيًا التوفيق والإعانة لأصحاب الفضيلة أعضاء المجلس في القيام بمسؤولياتهم وفقًا للتطلعات الكريمة.
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