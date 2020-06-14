- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا 17.26 نقطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا 17.26 نقطة
بتداولات تجاوزت 2.63 مليار ريال
متابعات الخليج 365 - واس
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 17.26 نقطة ليقفل عند مستوى 7292.54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.63 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 2.3 مليار سهم تقاسمتها أكثر من 238 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 79 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات سيسكو، وصناعة الورق، ووفرة، ووقت اللياقة، وجبسكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات فيبكو، والمراعي، والسعودي الفرنسي، وسافكو، وميدغلف للتأمين فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.18% و 2.78%
فيما كانت أسهم شركات سابك، ودار الأركان، وسيرا، والإنماء، وأنابيب هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سابك، ودار الأركان، والراجحي، وسيرا، ووقت اللياقة هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 444.47 نقطة ليقفل عند مستوى 8666.28 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 30 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 460 ألف سهم تقاسمتها 1656 صفقة.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا 17.26 نقطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.