، ينبع.. أكبر مصابة بكورونا تقهر الفيروس رغم إصابتها بالسكر ،

محمد بن مسعود - الدمام - أصرت على عزل نفسها بالمحجر الصحي حفاظًا على أبنائها

غادرت ثمانينية مصابة بداء السكري الحجر الصحي بمدينة ينبع الصناعية اليوم بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً، كرم برنامج الخدمات الصحية اليوم أكبر مصابة بفيروس كورونا المستجد بمدينة ‎ينبع الصناعية‏ ابتهاجًا بتعافيها من الفيروس رغم إصابتها بداء السكري وتبلغ من العمر 82 عاماً.

وتم تسجيل الثمانينية ضمن الحالات الإيجابية بفيروس كورونا بمدينة ينبع الصناعية منذ أيام عدة، حيث أصرت عند إصابتها على عزل نفسها بالمحجر الصحي حفاظًا على أبنائها وأحفادها من انتقال ‏عدوى الإصابة واستشعارًا منها بالمسؤولية وتطبيقًا لمبدأ ‎كلنا مسؤول.

وقد غادرت اليوم المحجر الصحي وهي تتمتع بصحة جيدة عائدة بسلامة إلى أسرتها وذويها مقدّمةً شكرها لجميع أفراد الكادر الطبي بالهيئة الملكية بينبع على الرعاية الفائقة التي أحيطت بها منذ إصابتها.

مدينة ينبع فيروس كورونا الجديد