محمد بن مسعود - الدمام - 14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441 03:53 PM "العدل": الموضوع قد دُرس لدى فريق العمل الدائم للنظر في تضرر أصحاب الشأن صدور الموافقة السامية بإجازة تملك الأراضي الواقعة ضمن مخطط البساتين بالباحة صدور الموافقة السامية بإجازة تملك الأراضي الواقعة ضمن مخطط البساتين بالباحة أعلنت وزارة العدل عن صدور موافقة سامية تقضي بإجازة تملك الأراضي الواقعة ضمن مخطط البساتين بمحافظة العقيق في منطقة الباحة، التي يبلغ مجموع مساحتها قبل التخطيط مليون متر مربع.

وكان الموضوع قد دُرس لدى فريق العمل الدائم في وزارة العدل المشكل بأمر سامٍ كريم للنظر في تضرر أصحاب الشأن من إيقاف صكوك أراضيهم أو إلغائها.

وأسهمت جهود فريق العمل في إنهاء دراسة مئات من الصكوك، ورفع التوصيات بشأن المعالجة.

وشهدت دراسة تلك الصكوك سرعة ملموسة في إنجازها واقتراح معالجتها والعمل على سرعة معالجة ما جرى إحالته للفريق رفعاً للضرر وفق ما صدرت به التوجيهات الكريمة. الكلمات المفتاحية ، صدور الموافقة السامية بإجازة تملك الأراضي الواقعة ضمن مخطط البساتين بالباحة ،

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