محمد بن مسعود - الدمام - من إجمالي 4233 حالة إصابة جديدة أعلنت عنها وزارة الصحة اليوم سجلت مدينة الرياض 1753 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما شهدت ثلاث مدن سعودية أخرى تسجيل 854 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19. وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 4233 حالة إصابة جديدة، من بينها 352 حالة في جدة و314 حالة في مكة المكرّمة و161 حالة في الدمام.الرياض فيروس كورونا الجديد 14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441 03:49 PM من إجمالي 4233 حالة إصابة جديدة أعلنت عنها وزارة الصحة اليوم Advertisements 1753 بالرياض.. 2607 إصابة جديدة بكورونا في 4 مدن بالمملكة 1753 بالرياض.. 2607 إصابة جديدة بكورونا في 4 مدن بالمملكة سجلت مدينة الرياض 1753 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما شهدت ثلاث مدن سعودية أخرى تسجيل 854 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19. وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 4233 حالة إصابة جديدة، من بينها 352 حالة في جدة و314 حالة في مكة المكرّمة و161 حالة في الدمام. الكلمات المفتاحية ، 1753 بالرياض.. 2607 إصابة جديدة بكورونا في 4 مدن بالمملكة ،

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