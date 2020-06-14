- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
ارتفع إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 ليتجاوز 84 ألف حالة في المملكة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، اليوم، ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة.
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 2172 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، كما سجلت 4233 حالة إصابة جديدة.فيروس كورونا الجديد
14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441 03:46 PM
"الصحة" أعلنت عن 2172 حالة شفاء جديدة اليوم
ارتفع إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 ليتجاوز 84 ألف حالة في المملكة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، اليوم، ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة.
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 2172 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، كما سجلت 4233 حالة إصابة جديدة.
، ارتفاع إجمالي حالات الشفاء من كورونا إلى 84720 ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع إجمالي حالات الشفاء من كورونا إلى 84720 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.