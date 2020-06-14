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أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على تشكيل عصابي سطا على مستودع عطور بحي السلي، حيث تم استرداد المسروقات التي تقدر بنصف مليون ريال.
تفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على تشكيل عصابي مكون من خمسة وافدين يمنيي الجنسية في العقد الثالث من العمر، قاموا بالسطو على أحد مستودعات العطور وسرقة البضاعة المخزنة والتي تقدر قيمتها بخمسمائة ألف (500,000) ريال، والعمل على إخفائها في أحد المستودعات بحي السلي في العاصمة الرياض، حيث تم استرداد المسروقات، وجرى إيقاف المتورطين واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.الرياض شرطة منطقة الرياض
14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441 03:37 PM
متحدث شرطة المنطقة: تم استرداد المسروقات وجرى إيقاف المتورطين
أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على تشكيل عصابي سطا على مستودع عطور بحي السلي، حيث تم استرداد المسروقات التي تقدر بنصف مليون ريال.
تفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على تشكيل عصابي مكون من خمسة وافدين يمنيي الجنسية في العقد الثالث من العمر، قاموا بالسطو على أحد مستودعات العطور وسرقة البضاعة المخزنة والتي تقدر قيمتها بخمسمائة ألف (500,000) ريال، والعمل على إخفائها في أحد المستودعات بحي السلي في العاصمة الرياض، حيث تم استرداد المسروقات، وجرى إيقاف المتورطين واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.
، الإطاحة بعصابة الـ5 بعد سطوهم على مستودع عطور بـ"سلي الرياض" ،
المصدر : الخليج 365
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