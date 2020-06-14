إليكم الآن سعر الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد 14/6/2020

ننشر لكم متابعينا الكرام لموقع عرب نيوز أخر المستجدات التي طرأت على سعر الذهب في المملكة العربية السعودية، حيث تتغير أسعار الذهب في السعودية يومياً بفعل الكثير من العوامل التي تؤثر بشكل كبير في سعر الذهب في السعودية، وأبرزها السعر العالمي لأوقية الذهب والأوضاع الراهنة في العالم كله وسعر النفط وغيرها.

سعر الذهب اليوم في السعودية

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 8 يونيو 2020 في السعودية، وهذا بالتزامن مع استقرار سعر أوقية الذهب التي تؤثر بشكل كبير في سعر الذهب، ويحرص الكثيرون على معرفة سعر الذهب يومياً حيث يتغير على مدار اليوم ولكون الذهب واحد من الملاذات الأمنة والاستثمارات عالية الربح التي يعتمد عليها رجال الأعمال في استثمار أموالهم حيث يقومون بشراء كيلوات الذهب والجنيهات الذهب في حين تراجع الذهب ويقومون ببيعها في فترة ارتفاعه.

سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد

سجل الذهب عيار 24 نحو 208.99 ريال مقابل 55.68$.

سجل الذهب عيار 22 نحو 191.58 ريال مقابل 51.04$.

سجل الذهب عيار 21 نحو 182.87 ريال مقابل 48.72$.

سجل الذهب عيار 18 نحو 156.75 ريال مقابل 41.76$.

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سجل الذهب عيار 14 نحو 121.91 ريال مقابل 32.48$.

سجل الذهب عيار 12 نحو 104.50 ريال مقابل 27.84$.

سجل أوقية الذهب نحو 6.500 ريال مقابل 1.732$.

سجل الجنيه الذهب نحو 1.463 ريال مقابل 389.74$.

سجل كيلو الذهب نحو 208.944 ريال مقابل 55.675$.

وقد تشهد أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية تفاوت طفيف في سعر الأعيرة المتداولة في محافظات المملكة، وهذا التفاوت يكون بين ريال أو ريالين لا غير.