السعودية | وفاة خال “العامري ” مدير الاتصال والتوعية بحقوق الانسان بجازان

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:26 مساءً, 14 يونيو 2020 م جازان - فضة عطيف أنتقل الى رحمة الله يوم امس الاستاذ محمد حسن زنقوطي بعد معاناة طويلة مع المرض ، والفقيد خال مدير إدارة التواصل والتوعية بفرع هيئة حقوق الإنسان بجازان الزميل محمد حسن العامري.

وتتقدم صحيفة “المناطق” بخالص التعازي والمواساة إلى الزميل محمد العامري وذوي الفقيد ، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

علما بأن اسرة وذوي الفقيد يتلقون التعازي عبر الاتصال والرسائل ، وفقا للاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وذلك على الجوال ٠٥٠٤٥٧٢٦٧٠ ،

وإنا لله وإنا إليه راجعوان

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