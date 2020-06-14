شكرا لقرائتكم خبر عن 67 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف الصفيان : فيما بلغ عدد الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي 475 و 9490 إجمالي الكوادر البشرية بالنظافة، والتي أسهمت في رفع 8247 طن من النفايات، و إزالة 4147 من الأنقاض والمخلفات، كما بلغت كمية المعقمات والمطهرات 174861 لتراً تم استخدامها في غسل وتعقيم وتطهير 987 موقعاً بالمنطقة.
وقال المتحدث الرسمي محمد الصفيان بأن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير قد وجّه في وقت سابق بتكثيف الجولات الرقابية الصحية على الأسواق والمراكز التجارية، والنظر في آلية عملها ومدى التزامها بالأنظمة والقوانين التي كانت قد فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ امتثالاً لأوامر الحكومة الرشيدة وتحقيقاً للبيئة الآمنة المتصديّة بوعيها للفيروس والحد من انتشاره.
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