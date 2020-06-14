شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق تطبيق "تباعد" لتجنب المصابين بـ"كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" ، بالتعاون مع وزارة الصحة تطبيق "ﺗﺑﺎﻋد" والذي يتيح لمستخدميه معرفة ما إذا كانوا قد خالطوا أشخاصاً ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

ويمثل تطبيق "تباعد" أحد أحدث الحلول التقنية لتتبع كوفيد 19 المتوفرة حاليا، ويعتمد على تنبيه المستخدم إذا ما كان قد خالط شخصا ثبتت إصابته بالفيروس. وذلك بالاعتماد على تقنية البلوتوث.

ويجب على المستخدم تفعيل البلوتوث لمشاركة معرّفاته العشوائية خلال الـ 14 يوم الماضية، للمساعدة في تحديد من يجب إعلامه بأنه خالط مصابًا بالفيروس.