شكرا لقرائتكم خبر عن العدل : رفع حد عمليات الإفراغ العقاري الإلكترونية إلى 3 ملايين ريال والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة العدل عن أنه تم رفع حد عمليات الإفراغ العقاري الإلكترونية من مليون إلى 3 ملايين ريال، وفق إجراءات آمنة تضمن حقوق جميع الأطراف.

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