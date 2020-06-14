فتح القبول في كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة

2020-06-14

متابعات الخليج 365 - واس

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بدأت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة اليوم القبول في برنامج البكالوريوس الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1442/1441هـ وذلك عبر بوابة القبول الموحد بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الرابط (هنا) .

وأوضح عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي أن أعمال القبول بالكلية وتسلم الملفات واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول بتاريخ 1441/11/4هـ حتى 1441/11/7هـ ، منوهاً بأن الكلية ستفتح باب القبول لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي اعتباراً من 1441/11/4هـ حتى 1441/11/17هـ ، حيث إن الدبلوم المسائي متاح للمواطنين والمقيمين ، فيما سيبدأ برنامج اللغة الإنجليزية المكثف لخريجي الكليات التقنية والاتصالات اعتباراً من 1441/11/14هـ حتى 1441/11/25هـ .

وبين عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة بوصول رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب لشأن القبول والترشيح، لذلك ينبغي توخي الدقة أثناء تعبئة الطلب عبر الموقع ولن تقبل أوراق أي متدرب بدون التسجيل على الموقع ، لافتاً النظر إلى أن التخصصات في الكلية لبرنامج الدبلوم تشمل تقنية الحاسب وتقنية الاتصالات والتقنية الإلكترونية بتخصص إلكترونيات صناعية وتحكم .

ونوه بأن على المتقدم اختيار البرنامج المناسب وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني ، داعياً الراغبين في التقدم إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتسجيل وأن جميع بيانات وشروط القبول بالكلية موجودة بالتفصيل وبدقة بالغة على البوابة الإلكترونية للتسجيل، وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب المنتظم في الفترة الصباحية.

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