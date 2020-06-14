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تشييع سيلين محمد الخضير بعد غرقها في المسبح
متابعات الخليج 365 - سعد البحيري
أعلن الإعلامي محمد الخضير اليوم أنه تم تشييع ابنته الوحيدة سيلين محمد الخضير التي توفيت مساء أمس متأثرة بحادث الغرق الذي تعرضت له قبل أيام في مسبح صغير.
وكتب الخضير تغريدة عبر فيها عن صبره واحتسابه داعيًا الله أن يعوضه هو ووالدتها غدير إبراهيم خيرًا حيث قال: شكرًا لكل من عزانا ودعا لنا ووقف معنا من بداية حادثة سيلين محمد الخضير الحمد لله على كل حال، صبر جميل والله المستعان اللهم إنها وحيدتنا فعوضنا خيرًا.
وتابع: نصبر وبإذن الله شفيعة لنا يوم نلقاه الله يجمعنا فيها في عليين، الملاك الحنون العطوف ذهبت، وكل الناس تعرفها تركت أثرًا ورحلت.
وتابع محمد الخضير: شكرًا لسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولسمو وزير الحرس الوطني عبدالله بن بندر ولوزير الصحة توفيق الربيعة ولمنسوبي مستشفى الحرس الوطني وإخواني وأحبابي وأقاربي وكل شخص عرف سيلين محمد الخضير الحمد لله على القضاء والقدر.
وكان الإعلامي محمد الخضير كشف قبل عدة أيام أن ابنته سيلين في حالة حرجة بعد تعرضها للغرق في مسبح بلاستيكي.
وقال الخضير في تغريدة له عبر تويتر: “الحمد لله على كل حال سيلين بحاجة لدعواتكم .. الحالة حرجة، وبإذن الله يقينًا بالله ستمر، لديها مشكلة بالرأس نتيجة انقطاع الأكسجين فترة معينة، فعلنا الأسباب والشفاء بيد ربي سبحانه؛ نتيجة غرق بمسبح بلاستيكي صغير لكن قدر الله وما شاء فعل، مقدر ومكتوب لا تنسونا من دعواتكم الأمل بالله وحده”.
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