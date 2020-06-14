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2020-06-14 هيئة المساحة تحدث خريطة السعودية أضافت شبكة الطرق والمعالم والمنشآت متابعات الخليج 365 - واس Advertisements حدثت الهيئة العامة للمساحة، الخارطة الرسمية للمملكة العربية السعودية، موضحًا بها شبكة الطرق الرئيسة وسكة الحديد والمنشآت الصناعية الكبيرة والمساحات الزراعية الكبيرة والغطاء النباتي والمعالم الطبيعية مثل الأودية والجبال والارتفاعات، وأسماء الأماكن للمعالم والمظاهر الطبيعية والصناعية، بالإضافة للحدود الدولية للمملكة.

ودعت الهيئة المستخدمين في القطاعين الحكومي والخاص والأفراد، إلى استخدام الخارطة المحدثة التي تتوفر باللغتين العربية والإنجليزية وبعدد من الصيغ الرقمية، مبينة أنه يمكن الحصول عليها عبر زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة عبر الرابط (هنا).



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