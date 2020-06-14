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15 معلومة عن نجم بوليوود المحبوب سوشانت راجبوت
انسحب من كلية الهندسة ونعاه ناريندرا مودي
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
قالت الشرطة الهندية إنها عثرت على جثة نجم بوليوود، سوشانت راجبوت، اليوم الأحد، في شقته في مومباي، مؤكدين على أن سبب الوفاة هو الانتحار، وهو ما سبب صدمة لمتابعيه والأوساط الفنية الهندية، إليك 15 معلومة لا تعرفها عنه:
1- الممثل المحبوب من فئة عريضة لاسيما المراهقين والشباب، سوشانت راجبوت، 34 عامًا، ظهر لأول مرة في السينما الهندية في فيلم Kai Po Che.
2- ترك بصمته في البرامج التلفزيونية قبل الظهور في الأفلام.
3- شملت أفلامه الناجحة السيدة دوني: القصة غير المروية لـ شيشور.
4- استلم سوشانت راجبوت جائزة لمهاراته الراقصة في برنامج الرقص Jhalak Dikhhla Jaa 4 حيث احتل المركز الثاني.
5- من بين أفلامه التي لم يتم إصدارها فيلم Dil Bechara، وهو طبعة رسمية جديدة لفيلم هوليوود The Fault in Our Stars.
6- عمل كعارض أزياء قبل اتجاهه للتمثيل.
7- حاز سوشانت راجبوت على أعلى درجة في امتحان القبول الرئيسي AIEEE الخاص بدراسة الهندسة، وتنظمه وكالة الاختبارات الوطنية في الهند.
8- ورغم ذكائه ونيل درجة عالية إلا أنه انسحب من كلية الهندسة.
9- تزوج من انكيتا لوخاندى، وطلب يدها في برنامج مشهور للرقص، لكنهما انفصلا بعد فترة، ولا يعرف أحد حتى الآن السبب الحقيقي وراء ذلك.
10- له ما يزيد عن 16 عملًا ناجحًا في السينما والتلفزيون.
11- ترشح سوشانت راجبوت لـ18 جائزة وفاز منه بتسع جوائز محلية ودولية.
12- تنافس مع عملاق التمثيل الهندي أميتاب باتشان على جائزة أفضل ممثل في مهرجان ملبورن.
13- آخر مشاركة له عبر حسابه على إنستقرام كانت بتاريخ 3 يونيو وتحدث فيها عن والدته التي توفيت في عام 2002، وهو ما أثار شك البعض في أنه كان يفكر في الانتحار منذ فترة.
14- قدم العديد من الممثلين والقادة السياسيين تعازيهم وأعربوا عن صدمته لوفاته المفاجئة.
15- نعاه رئيس الوزراء ناريندرا مودي قائلًا: سوشانت راجبوت … ممثل شاب مشرق ذهب مبكرًا جدًا، برع في التلفزيون وفي الأفلام، وألهم صعوده في عالم الترفيه الكثيرين، وترك وراءه العديد من العروض التي لا تُنسى، لقد صُدمت بوفاته، وأود أن أشارك حزني العميق مع عائلته ومعجبيه.
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