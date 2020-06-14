السعودية | راب يشكر السعودية على تبرعها لبريطانيا لمكافحة كورونا

شكرا لقرائتكم راب يشكر السعودية على تبرعها لبريطانيا لمكافحة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عبّر وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الأحد، عبر تغريدة على حسابه في "تويتر" عن امتنانه الكبير للسعودية "على تبرعها السخي بمئات الآلاف من ملابس الوقاية الطبية" لمساعدة بريطانيا على مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد راب أن "بريطانيا والسعودية ستستمران في العمل معاً لمعالجة هذا الوباء العالمي".

وجاء في بيانات حكومية نشرت أمس السبت أن عدد حالات الوفاة في بريطانيا جراء مرض كوفيد-19 ارتفع 181 حالة، ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 41662 حالة حتى الساعة 1600 بتوقيت غرينتش يوم 12 يونيو/حزيران.

Advertisements

وقد نقلت صحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية أول أمس الجمعة عن بيانات لعلماء بالحكومة أن نحو خُمس المصابين بمرض كوفيد-19 في بريطانيا التقطوا العدوى من داخل مستشفيات.

وذكر تقرير للصحيفة أن العلماء يعتقدون أن العدوى داخل المستشفيات في ذروة تفشي فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 مسؤولة عن ما يصل إلى 22%من الإصابات الخاضعة للعلاج بالمستشفيات ونحو 11%من الوفيات.

في سياق آخر، قال وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، اليوم الأحد، إن الحكومة تبحث خيارات بشأن مسألة إخضاع زوار البلاد لحجر صحي لمدة أسبوعين وقد تدخل تغييرات على القواعد المنظمة لذلك.

وكان الوزير قال في وقت سابق اليوم إن الحكومة ستراجع بصفة عاجلة قاعدة التباعد الاجتماعي التي تقتضي ترك مسافة مترين بين شخص وآخر، في إطار السعي لمساعدة اقتصاد البلاد على التعافي من انهيار بلغت نسبته 25% منذ بدء أزمة كورونا.