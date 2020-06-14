محمد بن مسعود - الدمام - صدرت الموافقة على ترقية عيسى بن محمد العرافي إلى المرتبة التاسعة، مستشارًا بالإدارة العامة للمستشارين والشؤون القانونية بإمارة منطقه عسير. ويعد "العرافي" من الكفاءات والقدرات المميزة في مجال عمله. 14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441 02:55 PM Advertisements "العرافي" إلى المرتبة التاسعة مستشارًا بإمارة عسير "العرافي" إلى المرتبة التاسعة مستشارًا بإمارة عسير صدرت الموافقة على ترقية عيسى بن محمد العرافي إلى المرتبة التاسعة، مستشارًا بالإدارة العامة للمستشارين والشؤون القانونية بإمارة منطقه عسير. ويعد "العرافي" من الكفاءات والقدرات المميزة في مجال عمله. الكلمات المفتاحية ، "العرافي" إلى المرتبة التاسعة مستشارًا بإمارة عسير ،

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