، تحدث بأدب وبعدها قتله شرطي .. فيديو الزيت على النار في أمريكا ،

محمد بن مسعود - الدمام - احتجاجات وحرائق وطرد الضابط القاتل من الخدمة

تحدث الشاب الأمريكي الأسود بأدب قائلاً للضابط: "يمكن أن أوقف سيارتي هنا، وأذهب لمنزلي"، لكن هذه المحادثة الهادئة القصيرة انتهت بمقتل الشاب ريشارد بروكس في مدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا، وظهر الفيديو الصادم ليصب النار على الزيت، ويشعل الاحتجاجات.

البداية.. نام في سيارته

وتحت عنوان "كان يتحدث بأدب قبل أن تطلق عليه الشرطة رصاصات قاتلة"، تروي صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، قصة مقتل ريشارد بروكس "27 عامًا" في مدينة أتلانتا، حين نام في سيارته، بينما كان ينتظر في طابور أمام مطعم "ويندي" للوجبات السريعة جنوبي وسط المدينة، وعندما جاء عليه الدور ليتحرك بسيارته ويحصل على الوجبة، لم يتحرك، فتم طلب الشرطة.

تحدث بأدب

على الفور، وصل إلى مسرح الأحداث الضابطان جاريت رولف وديفن برونسان، للتحدث إلى الشاب.

وتقول "الديلي ميل"، ظهر "بروكس" في الفيديو وهو تحت تأثير الخمر أو المخدرات، لكنه كان يتحدث بأدب وهو يقول للضابط "رولف": "يمكن أن أوقف سيارتي هنا، وأذهب لمنزلي"، فيرد عليه الضابط: "لماذا؟"، فيجيب الشاب "لأنني لا أريد أن أخالف القانون."، وهنا يخبره الضابط بضرورة إجراء اختبار الكحول والمخدرات، ويقول الضابط: "أريد أن أتأكد أنك بخير".

اعتقال ومقاومة

حسب الصحيفة، كشف الاختبار أن "بروكس" كان تحت تأثير الخمر أو المخدرات، فقرر الضابطان اعتقاله، ويظهر فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي "بروكس" على الأرض خارج سيارته، وهو يصارع شرطيين اثنين.

صاعق ورصاص

وانتزع "بروكس" صاعقًا من نوع "تيزر" من يد أحد الشرطيين، وبعد بضع ثوان تحرر منهما وبدأ في الركض، ثم استدار ووجه الصاعق نحو الضابط "رولف"، الذي رد بإطلاق النار على "بروكس" فأراداه قتيلاً.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، قال فيك رينولدز مدير مكتب التحقيقات في جورجيا في مؤتمر صحفي منفصل، إن "بروكس" ركض مسافة 6 سيارات تقريبًا عندما تحول بظهره باتجاه أحد الضباط ووجه إليه ما في يده (الصاعق).

وقال رينولدز: "عند هذه النقطة، نزع الضابط (رولف) المسدس من حافظته وأطلق الرصاص وضرب السيد (بروكس) في مرآب السيارات حيث سقط".

استخدام القوة الفتاكة

وقال المحامون الذين يمثلون أسرة "بروكس" للصحفيين إن شرطة أتلانتا لم يكن لها الحق في استخدام القوة الفتاكة، حتى لو استخدم المسدس الصاعق ضدها، خاصة أنه سلاح غير مميت.

وقال بول هوارد المدعي العام لمقاطعة فولتون، في بيان أرسله بالبريد الإلكتروني، إن مكتبه "بدأ بالفعل تحقيقًا مكثفًا ومستقلاً في الحادث" بينما ينتظر نتائج مكتب التحقيقات بجورجيا.

استقالة وطرد وإيقاف

وحسب "الديلي ميل" قررت شرطة مدينة أتلانتا، طرد الضابط جاريت رولف من الخدمة، بينما تم إيقاف زميله ديفن برونسان عن العمل لحين إنتهاء التحقيقات.

كما أعلن عن استقالة رئيسة شرطة أتلانتا، إريكا شيلدز، من منصبها، وقد قبلت استقالتها.

احتجاجات

وحسب "سكاي نيوز عربية"، فقد أدى الحادث إلى صب المزيد من الزيت على نار الاحتجاجات الغاضبة التي تشهدها البلاد، حيث أغلق محتجون طريقًا رئيسيًا في مدينة أتلانتا وأضرموا النار في مطعم "وينديز" الذي شهد الواقعة.



وأظهرت لقطات على محطة تلفزيون محلية النيران تلتهم المطعم طوال أكثر من 45 دقيقة، قبل وصول فرق الإطفاء برفقة عدد من أفراد الشرطة.

وبحلول ذلك الوقت كان المبنى الواقع بجوار محطة للتزود بالوقود قد تحول إلى كومة من الركام المتفحم.

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مدينة أتلانتا مقتل ريشارد بروكس