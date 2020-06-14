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حدثت الهيئة العامة للمساحة، الخارطة الرسمية للمملكة العربية السعودية، موضحًا بها شبكة الطرق الرئيسة وسكة الحديد والمنشآت الصناعية الكبيرة والمساحات الزراعية الكبيرة والغطاء النباتي والمعالم الطبيعية مثل الأودية والجبال والارتفاعات، وأسماء الأماكن للمعالم والمظاهر الطبيعية والصناعية، بالإضافة للحدود الدولية للمملكة.
ودعت الهيئة المستخدمين في القطاعين الحكومي والخاص والأفراد، إلى استخدام الخارطة المحدثة التي تتوفر باللغتين العربية والإنجليزية وبعدد من الصيغ الرقمية، مبينة أنه يمكن الحصول عليها عبر زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة عبر الرابط (www.gcs.gov.sa).الهيئة العامة للمساحة
14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441 02:47 PM
إضافة للمساحات الزراعية الكبيرة والغطاء النباتي والأودية والجبال والحدود الدولية للمملكة
حدثت الهيئة العامة للمساحة، الخارطة الرسمية للمملكة العربية السعودية، موضحًا بها شبكة الطرق الرئيسة وسكة الحديد والمنشآت الصناعية الكبيرة والمساحات الزراعية الكبيرة والغطاء النباتي والمعالم الطبيعية مثل الأودية والجبال والارتفاعات، وأسماء الأماكن للمعالم والمظاهر الطبيعية والصناعية، بالإضافة للحدود الدولية للمملكة.
ودعت الهيئة المستخدمين في القطاعين الحكومي والخاص والأفراد، إلى استخدام الخارطة المحدثة التي تتوفر باللغتين العربية والإنجليزية وبعدد من الصيغ الرقمية، مبينة أنه يمكن الحصول عليها عبر زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة عبر الرابط (www.gcs.gov.sa).
، موضحًا بها شبكة الطرق والسكة الحديد.. "المساحة" تحدث الخارطة الرسمية للمملكة ،
المصدر : الخليج 365
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