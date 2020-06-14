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سجلت المغرب اليوم، 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء إلى 8734؛ فيما استقر عدد الوفيات في 212 بعد عدم الإعلان عن أية وفاة جديدة.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد حالات الشفاء وصلت في المجموع إلى 7725 بعد تماثل 29 شخصًا للشفاء.المغرب فيروس كورونا الجديد
كورونا في المغرب.. 42 إصابة جديدة بالفيروسوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-14
سجلت المغرب اليوم، 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء إلى 8734؛ فيما استقر عدد الوفيات في 212 بعد عدم الإعلان عن أية وفاة جديدة.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد حالات الشفاء وصلت في المجموع إلى 7725 بعد تماثل 29 شخصًا للشفاء.
14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
01:24 PM
استقر عدد الوفيات عند 212 والمتعافين 7725
سجلت المغرب اليوم، 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء إلى 8734؛ فيما استقر عدد الوفيات في 212 بعد عدم الإعلان عن أية وفاة جديدة.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد حالات الشفاء وصلت في المجموع إلى 7725 بعد تماثل 29 شخصًا للشفاء.
، كورونا في المغرب.. 42 إصابة جديدة بالفيروس ،
المصدر : الخليج 365
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