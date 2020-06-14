محمد بن مسعود - الدمام - الفلبين تسجل 539 إصابة جديدة بكورونا و14 وفاة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-14 أعلنت وزارة الصحة في الفلبين يوم الأحد، تسجيل 539 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و14 وفاة. ووفق "رويترز" قالت الوزارة: وصل إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 25930 والوفيات إلى 1088. 14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441 Advertisements 01:18 PM يصل إجمالي الإصابات إلى 25930 والوفيات 1088 يصل إجمالي الإصابات إلى 25930 والوفيات 1088 أعلنت وزارة الصحة في الفلبين يوم الأحد، تسجيل 539 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و14 وفاة. ووفق "رويترز" قالت الوزارة: وصل إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 25930 والوفيات إلى 1088. ، الفلبين تسجل 539 إصابة جديدة بكورونا و14 وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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