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أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، تسجيل 1404 إصابات جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩)، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عُمان 23481 و104 وفيات.
وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم، أنه تماثل 8454 حالة للشفاء.سلطنة عُمان فيروس كورونا الجديد
سلطنة عُمان تسجل 1404 إصابات جديدة بـ "كورونا"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-14
أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، تسجيل 1404 إصابات جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩)، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عُمان 23481 و104 وفيات.
وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم، أنه تماثل 8454 حالة للشفاء.
14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
12:57 PM
ليصبح العدد الكلّي للحالات 23481 بينهم 104 وفيات
أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، تسجيل 1404 إصابات جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩)، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عُمان 23481 و104 وفيات.
وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم، أنه تماثل 8454 حالة للشفاء.
، سلطنة عُمان تسجل 1404 إصابات جديدة بـ "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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