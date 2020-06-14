شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل ... “سلطان عمان الجديد” يصعق كل ”دول الخليج“ و يقلب السلطنة قبل قليل بـ”قرار مزلزل وصادم“ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الأحد ، ١٤ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٢٠ مساءً (الخليج 365_متابعات)

أصدر الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في سلطنة عمان، درويش بن إسماعيل البلوشي، منشورا ماليا بشأن وقف منح العلاوات الاستثنائية لموظفي الدولة، بناءً على أمر سلطان عمان هيثم بن طارق.

وجاء في المنشور الذي نشرته "أثير" أن هناك أوامر سامية من السلطان هيثم بن طارق بوقف منح العلاوات الاستثنائية لكافة موظفي الدولة سيما الذين يتم إحالتهم للتقاعد.

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وأكد المنشور أهمية أن تقوم كل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة الأمنية والعسكرية والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى بوضع الأوامر السامية موضع التنفيذ.

يُذكر أن العلاوة الاستثنائية هي منح الموظف علاوات تُضاف لراتبه الأساسي، وبحد أقصى 4 علاوات في الدرجة المالية. وتعادل العلاوة الاستثنائية الواحدة في قيمتها العلاوة السنوية للدرجة المالية.

وأحدث القرار صدمة وغضب لدى المواطنين، ظهرت من خلال تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما طالب البعض بالصبر والتحمل حتى تمر هذه الأزمة.

وأعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، يوم الاثنين، تسجيل 128 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا". وقالت الوزارة، في بيان لها، إن العدد الإجمالي للحالات المصابة في سلطنة عمان وصل إلى 727 إصابة، وذلك حسب وكالة الأنباء العمانية.