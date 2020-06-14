بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على شفا الطائف اليوم

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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): وثق مقطع فيديو اليوم الأحد هطول امطار غزيرة على الشفا بمحافظة الطائف والتي تتميز بجمال طبيعتها الساحر . وثق مقطع فيديو اليوم الأحد هطول امطار غزيرة على الشفا بمحافظة الطائف والتي تتميز بجمال طبيعتها الساحر . وأظهر الفيديو الأمطار الغزيرة مع جمال الطبيعة الجبلية وسط حالة من التفاؤل والدعوات بقرب زوال الوباء . وشير التوقعات إلى استمرار الحالة المطرية على بعض مناطق المملكة اليوم ومنها مرتفعات عسير وأجزاء من الجوف والحدود الشمالية . إقرأ أيضاً :

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