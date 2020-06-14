بالصور.. تركيب أول جهاز للرصد بمحافظة بلقرن

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): كشفت صورة ، لتركيب الشركة القائمة على نظام الرصد الآلي "ساهر"، لأول جهاز مخصص للرصد في محافظة بلقرن. كشفت صورة ، لتركيب الشركة القائمة على نظام الرصد الآلي "ساهر"، لأول جهاز مخصص للرصد في محافظة بلقرن. وكان تركيب جهاز الرصد "ساهر"، اليوم، على الطريق الواصل بين مركز عفراء والبظاظة، شمال المحافظة.

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