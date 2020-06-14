شكرا لمتابعة خبر عن إصابة عدد من مسؤولي "كهرباء عسير" بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

تعرض عدد من مسؤولي شركة الكهرباء في عسير وإجدى الشركات المنفذة لمشروع العدادات الذكية للإصابة بفيروس كورونا إثر انعقاد اجتماع في مقر الشركة اليوم .

وأكدت مصادر أن سبب الإصابة احد استشاري المشروع والذي قدم من الرياض إلى عسير وكانت الإصابة في مراحلها الأولى فيما استمر الإجتماع 3 ساعات .

وأكد مدير كهرباء منطقة عسير والذي كان من بين المصابين أنه تم اتخاذ الإجراات الإحترازية والتباعد إذ لم يكن بالإجتماع سوى 5 أشخاص إلا أن الإصابة حدثت ، مشيراً إلى أنه يخضع للحجر الصحي بأحد الفنادق مع باقي المصابين ومنهم مدير اعمال فرع الشركة بالمنطقة الجنوبية .