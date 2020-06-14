شكرا لمتابعة خبر عن إصابة عدد من مسؤولي "كهرباء عسير" بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):تعرض عدد من مسؤولي شركة الكهرباء في عسير وإجدى الشركات المنفذة لمشروع العدادات الذكية للإصابة بفيروس كورونا إثر انعقاد اجتماع في مقر الشركة اليوم .
وأكدت مصادر أن سبب الإصابة احد استشاري المشروع والذي قدم من الرياض إلى عسير وكانت الإصابة في مراحلها الأولى فيما استمر الإجتماع 3 ساعات .
وأكد مدير كهرباء منطقة عسير والذي كان من بين المصابين أنه تم اتخاذ الإجراات الإحترازية والتباعد إذ لم يكن بالإجتماع سوى 5 أشخاص إلا أن الإصابة حدثت ، مشيراً إلى أنه يخضع للحجر الصحي بأحد الفنادق مع باقي المصابين ومنهم مدير اعمال فرع الشركة بالمنطقة الجنوبية .
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