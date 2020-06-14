شكرا لمتابعة خبر عن "هدف" يحذر: أطراف ثالثة تستغل إعانة البحث عن عمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" من التعامل مع طرف ثالث عند البحث عن عمل، وأن التعامل مع الحسابات الوهمية بعد تقديم بيانات غير صحيحة للصندوق بغرض الحصول على إعانة البحث عن عمل مما يترتب عليه تطبيق النظام على من ثبت عليه هذة المخالفة.

وأكد أن التواصل المباشر دون طرف ثالث يساعد المستفيد في الحصول على دورات تأهيلية وتدريبية ومساعدته للبحث عن عمل مناسب في القطاع الخاص.