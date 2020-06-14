شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنة تروي قصة نقش "القط العسيري" على جدران البيوت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

وثق مقطع فيديو مواطنة تقوم بنقش ألوان "القط العسيري" على جدران البيوت في قريتها منذ 30 عاماً.

وقالت "حليمة" بأنها تأخذ الخامات من الجبال ، وتؤكد على صعوبة الحصول على المواد الطبيعية وفي بعض الأحيان تجلس لعدة أيام دون أن تحصل عليها، ثم تعود للمنزل وتطحنها ثم تقوم بإستخدمها.

وتابعت حليمة انها شاركت في عدة مهرجانات وعملت كمدربة في الجمعية الخيرية.