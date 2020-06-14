شكرا لمتابعة خبر عن مدينة الملك سعود الطبية تحذر من الجلوس لفترات طويلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بإدارة التأهيل الطبي، من عدم ممارسة الرياضة ، والجلوس لفترات طويلة خاصة في فترة فيروس كورونا المستجد

وقالت أميرة الرشود أخصائي العلاج الطبيعي أن النشاط الحركي عنصرًا هامًا ضمن “مثلث الصحة”، والذي يتمثل في النوم الكافي والنشاط البدني والتغذية السليمة، مردفة بأن الدراسات أثبتت وجود أربعين مرضًا مرتبطة بكثرة الجلوس كارتفاع ضغط الدم والسمنة والسكري وهشاشة العظام، بالإضافة إلى الإصابة بأمراض شرايين القلب.

وطالبت الرشود الجميع بإستغلال فترة تواجدهم بالمنزل في هذه الأيام وممارسة الرياضة من أجل حماية الجسم من التعرض للإصابة بأمراض السمنة والسرطان والسكري، ويخفف التوتر ويمكن ممارستها في المنزل ببعض التمارين البسيطة مثل الضغط والجري في المكان وقفز الحبل واستخدام أدوات منزلية كالأوزان.