شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إمام بالأحساء القيادة قامت بجهد كبير في التصدي لوباء كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

أكد إمام مسجد الفتح بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية الشيخ محمد السويلم أن القيادة الرشيدة متمثلة في خادم الخرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - قامت بجهد كبير في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في أزمة كورونا، لافتاً إلى أن المسئولية عظيمة على المواطنين والمقيمين في تطبيق الإجراءات الاحترازية وهو واجب شرعاً، ونعول عليهم كثيراً في ذلك لتجاوز هذه الأزمة بأقل الأضرار - بإذن الله - .

جاء ذلك في تصريح له وثق في أرجاء المسجد أثنى فيه " السويلم " بامتثال المصلين في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي أقرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مشيراً إلى وجود ملاحظات بسيطة في المساجد فيما يخص عدم التقيد بالإجراءات ودافعها النسيان والتي نتعامل معها بالنصح ولتذكير ونجد تجاوب وتقدير وحرص من المصلين .

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وبارك الشيخ محمد السويلم بالجهود الحثيثة التي قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية بقيادة معالي الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في فتح المساجد الإضافية التي ساهمت في تخفيف الزحام وتحقيق التباعد بين المصلين إلى جانب تهيئة المساجد وتوفير كافة الخدمات واللوحات الإرشادية، وأيضاً التوجيه بإقامة البرامج الدعوية عن بعد، والتي من شأنها المساهمة في توعية وإرشاد الناس للوقاية من هذا الفيروس والحفاظ على صحتهم وسلامتهم .

وحث الشيخ محمد السويلم في ختام تصريحه المصلين أن يتقربوا إلى الله بالنوافل ويكثروا من الدعاء لرفع هذا الوباء، والامتثال التام في الأخذ بالإجراءات الاحترازية سواء مايتعلق عند الحضور إلى المساجد أو أيضاً الالتزام بالتباعد الاجتماعي والتقليل من الذهاب إلى الأسواق وأماكن التجمعات حماية لأنفسهم ومجتمعهم من فيروس كورونا الذي يمثل خطر داهم يحتاج لتكاتف الجهود للتصدي له والعمل بكل الأسباب المشروعة لتوقيه .