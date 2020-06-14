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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. سفلتة الدورانات الحلقية على تقاطع طريق الهجرة بالمدينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):كشفت وزارة النقل، اليوم الأحد، عن جانب من تنفيذ أعمال سفلتة الدورانات الحلقية على تقاطع طريق الهجرة بمنطقة المدينة المنورة.
وأوضح فرع الوزارة بالمدينة المنورة، أنه يأتي ذلك ضمن أعمال مشروع استكمال الطريق (الدائري الثالث) بطول ١٠ كم.
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