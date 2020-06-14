شكرا لمتابعة خبر عن «النمر»‏ يحذر من تطبيقات تدعي قدرتها على معرفة المصابين حولك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، اليوم الأحد، من تطبيقات تدعي قدرتها على معرفة المصابين بالفيروس حولك.

وأوضح الدكتور خالد النمر، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " تحذير: إنتشرت تطبيقات كثيرة على الجوالات تدّعى انها تستطيع تحذيرك من الأشخاص المصابين بكورونا حولك...والحقيقة أن هذا تسويق تجاري واستغلال للأزمة لأكثر ولا يعتمد عليها في تشخيص أو رصد حالات كورونا " .

وأضاف الدكتور " النمر " : " ‏نحن نتكلم عن "تشخيص" المرض تحديداً.... أما المحافظة على التباعد بتطبيق فموضوع سهل سواء من حالات معروفة أو مخالطين " .