حساب المواطن يوضح المستندات المطلوبة لإثبات الإستقلالية للحصول على الدعم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح برنامج حساب المواطن المستندات المطلوبة لإثبات الاستقلالية للحصول على الدعم المستحق، للمستفيدين وتعديلات إثبات الإستقلالية للفرد المستقل تبدأ من 18 سنة. أوضح برنامج حساب المواطن المستندات المطلوبة لإثبات الاستقلالية للحصول على الدعم المستحق، للمستفيدين وتعديلات إثبات الإستقلالية للفرد المستقل تبدأ من 18 سنة. وقال حساب المواطن عبر خدمة المستفيدين "تويتر" أنه يجب رفع وثائق استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب، وتشمل الآتي: "عقد الإيجار الموحد أو صك الملكية للسكن أو مشهد إثبات سكن جامعي أو المعاهد أو الكليات العسكرية".

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