شكرا لمتابعة خبر عن متوسط اسعار فنادق المنطقة المركزية بالمدينة المنورة بعد استئناف نشاطها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

استأنفت فنادق المنطقة المركزية بالمدينة المنورة نشاطها بعد قرار رفع تعليق الصلاة بالمسجد النبوي الشريف مع الإلتزام بالإجراءات الإحترازية ومنها منع البوفيه المفتوح ، وإمكانية استقبال جميع النزلاء دون تحديد للأعمال .

وشهدت أسعار الفنادق بالمنطقة الشمالية مستويات مقبولة سعياً لجذب النزلاء حيث تبدأ من 350 ريالا لفنادق الشريحة الثانية من واجهة ساحة المسجد النبوي، وترتفع لتصل إلى 1200 ريال للغرفة المطلة على الساحات الشمالية للحرم الشريف ، ويتباين السعر وفقاً لموقع الغرفة والوجبات .

أما فنادق فنادق المنطقتين الجنوبية والغربية فلا زالت تستعد بإستكمال الإجراءات الوقائية ،فيما سجلت نسبة الإشغالات في الفنادق المفتوحة ما بين 3 إلى 20 % فقط وسط تفاؤل بعودة الإشغالات بصورة تدريجية بعد فترة التوقف التامة .