شكرا لمتابعة خبر عن نجل الشيخ «خالد المصلح» في ذمة الله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توفي صباح اليوم الأحد نجل الشيخ الدكتور خالد المصلح أستاذاً الفقه بجامعة القصيم ، وإمام وخطيب جامع العليا بمحافظة عنيزة . توفي صباح اليوم الأحد نجل الشيخ الدكتور خالد المصلح أستاذاً الفقه بجامعة القصيم ، وإمام وخطيب جامع العليا بمحافظة عنيزة . وقال الشيخ "المصلح " على صفحته الرسمية في "تويتر " : إنا لله وإنا إليه راجعون ..توفي ابني عبد الله ، وسيصلى عليه ظهر اليوم الأحد الساعة 12 :30 في مقبرة الرحمة بعنيزة .

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