شكرا لمتابعة خبر عن فريق سعودي يحصل على 4 براءات اختراع بعد ابتكار تقنية تخفض التكلفة بالمصانع والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نجحت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران بالتعاون مع شركة بوكوجاوا اليابانية في ابتكار تقنية تساعد على خفض تكلفة الصيانة بالمصانع وتقليل الفاقد .
وحصلت التقنية التي شارك في ابتكارها طلاب بالجامعة في الحصول على 4 براءات اختراع بجانب توقيع مذكرة مع الشركة اليابانية وآرامكو لتحويلها لمنتج صناعي .
وتعتمد الفكرة على ابتكار آداة مراقبة على التحكم قادرة على جمع البياناتوالتحليل بإستخدام التقنيات الحديثة ما يساعد على تقليل الفاقد في المصانع وتكلفة الصيانة .
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