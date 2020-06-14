شكرا لمتابعة خبر عن فريق سعودي يحصل على 4 براءات اختراع بعد ابتكار تقنية تخفض التكلفة بالمصانع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نجحت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران بالتعاون مع شركة بوكوجاوا اليابانية في ابتكار تقنية تساعد على خفض تكلفة الصيانة بالمصانع وتقليل الفاقد .

وحصلت التقنية التي شارك في ابتكارها طلاب بالجامعة في الحصول على 4 براءات اختراع بجانب توقيع مذكرة مع الشركة اليابانية وآرامكو لتحويلها لمنتج صناعي .

وتعتمد الفكرة على ابتكار آداة مراقبة على التحكم قادرة على جمع البياناتوالتحليل بإستخدام التقنيات الحديثة ما يساعد على تقليل الفاقد في المصانع وتكلفة الصيانة .