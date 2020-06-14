شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل جديدة صادمة بشأن واقعة وفاة رجلي أمن بيش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

كشفت مصادر، اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة بشأن الواقعة التي راح ضحيتها رجلي أمن في محافظة بيش بعد انقلاب سيارتهما؛ حيث اتضح أن البلاغ الذي تُوفيا بسببه كان من امرأة قدّمته ضد زوجها الذي قَدِم من محافظة جنوبية إلى بيش لإعادتها إلى بيته.

وتمكنت الجهات الأمنية من ضبطهما في محافظة صبيا تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية؛ فيما كانت المرأة قد تقدمت بالبلاغ وحددت موقعها بالقرب من إحدى القرى ما بين محافظتَي بيش وصبيا، وباشرت الجهات الأمنية البلاغ سريعاً بعد تعميم البلاغ على رجال الأمن.

وكان من ضمنهم دورية كان يستقلها رجلا أمن باتجاه الحدود الإدارية لمحافظة بيش وانقلبت بهما ما أدى إلى وفاتهما على الفور وباشرت الجهات الأمنية والإسعافية الحادث؛ فيما شُيع جثمانا رجلَي الأمن، أحدهما بعد عصر أمس، والآخر عقب صلاة المغرب وسط حضور من زملائهما.