شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة يدعو الممارسين الصحيين بالإستفادة من «داعم» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نصح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، جميع الممارسين الصحيين، بالإستفادة من برنامج " داعم"، والذي قامت بإطلاقه أالهيئة نصح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، جميع الممارسين الصحيين، بالإستفادة من برنامج " داعم"، والذي قامت بإطلاقه أالهيئة السعودية للتخصصات الصحية. وقال الربيعة عبر حسابه على "تويتر"، بأن البرنامج يهدف إلى دعم الممارسين نفسياً ووظيفياً عبر متخصصين وبرامج دعم متنوعة. ويذكر أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، قد أعلنت استعداد البرنامج لتقديم الدعم النفسي لجميع الممارسين الصحيين في أنحاء المملكة؛ بهدف التخفيف من الضغوط النفسية عليهم في ظل “كورونا”.

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