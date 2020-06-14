شكرا لمتابعة خبر عن «تباعد» يكشف طريقة تشغيله ومدى اعتماده على الإنترنت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف تطبيق "تباعد " الخاص بإشعار المستخدمين بمخالطة المصابين بكورونا طريقة تشغيله ومدى اعتماده على الإنترنت .

وأكد التطبيق أنه يعمل عن طريق البولوتوث ويحفظ البيانات على الجهاز لكن يحتاج الإنترنت عند فتح التطبيق لاستقبال التحديثات، والإشعارات، وعند ارسال واستقبال المعلومات الصحية .

كما أكد على أهمية إبقاء البلوتوث قيد التشغيل لمشاركة المعرًفات العشوائية خلال الـ14 يوماً الماضية، لمساعدة التطبيق على الكشف عن المخالطين لإصابات وإعلامهم على الفور .