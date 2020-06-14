«أمانة المدينة» ترفع 27 ألف متر مكعب من مخلّفات البناء

ضمن أعمال مبادرة تحسين المشهد الحضري
رفعت الفرق الميدانية بأمانة المدينة المنورة 27 ألف متر مكعب من مخلّفات البناء في الأحياء السكنية خلال الأسبوع الماضي, وذلك ضمن أعمال تحسين المشهد الحضري.
وتواصل الفرق الميدانية تنفيذ حملاتها اليومية في الأحياء والطرق والميادين, تنفيذًا للخطة التشغيلية لرصد نقاط التشوّه البصري, والتعامل معها ضمن برامج التنمية وتطوير وتحسين الخدمات البلدية الذي تنفّذه أمانة المنطقة وبلدياتها الفرعية.
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