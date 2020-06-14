بالفيديو.. البرنامج السعودي لإعمار اليمن يزيل كميات كبيرة من المخلَّفات لمكافحة الأوبئة بعدن

ضمن حملة للنظافة والإصحاح البيئيّ..
نجح البرنامج السعودي لإعمار اليمن، بالتعاون مع الحكومة اليمنية؛ في إزالة كميات كبيرة من القمامة المتوقَّع إزالتها في عدن، ضمن حملة «عدن أجمل» للنظافة والإصحاح البيئي.
وساهم البرنامج في إزالة 46.6 ألف متر مكعب من المخالفات، خلال 62 يومًا، لمكافحة الأوبئة والأمراض، والحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، حسبما أفاد موقع التواصل الحكومي.
واستفاد من حملة «عدن أجمل» للنظافة والإصحاح البيئي نصف مليون شخص.
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