تعرف على إجراءات الحصول على قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية

حدد بنك التنمية الاجتماعية عدة شروط للحصول على قرض الأسرة الذي يُمنح للأسر المحدودة الدخل؛ لمساعدتها على تحمُّل تكاليف وأعباء الحياة.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية عبر موقعه الإلكتروني أن من ضمن شروط الحصول على قرض الأسرة ألا يتجاوز عمر المقترض 70 سنة والكفيل 55 سنة، وألا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة مبلغ (2000) ريال ويتم احتساب نصيب الفرد بتقسيم الدخل الشهري لرب الاسرة على عدد أفراد الاسرة.

شروط الحصول على قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية

وأكد بنك التنمية الاجتماعية في شروط الحصول على قرض الأسرة أن الابن يحتسب ضمن أفراد الأسرة إذا لم يتجاوز عمره الرابعة والعشرين ما لم يكن موظفًا أو متزوجًا، والبنت ما لم تكن موظفة أو متزوجة.

ويحق للمرأة التقدم بطلب قرض الأسرة إذا كانت مطلقة أو أرمل وتعول طفلًا فأكثر دون اعتبار للعمر، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

وحدد بنك التنمية الاجتماعية أحكامًا تخص المستفيدين الذين المستفيدين الذين تجاوزت أعمارهم 55 سنة للحصول على قرض الأسرة.

شروط حصول كبار السن على قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية

وفي حال تجاوز عمر المستفيد 55 سنة فإنه يخيّر بين تخفيض قيمة قرض الأسرة وفقًا للمدة المتبقية للوصول لـ 60 سنة، وفق المعادلة التالية: (القسط الشهري المستحق حسب الملائة المالية * عدد الأشهر المتبقية للوصول لـ 60 سنة)، بحسب بنك التنمية الاجتماعية.

وبشرط أن لا يقل مبلغ القرض عن الحد الأدنى للإقراض أو يتم إقراضه 60 ألف ريال حسب أهليته بشرط إحضار كفيل من جهة حكومية لا يتجاوز عمره 55 سنة، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

وفي حال كان عمر المستفيد من قرض الأسرة أكبر من 60 سنة وأقل من 65 سنة، يكون الحد الأعلى للتمويل 30 ألف ريال، وفي حال كان عمر المستفيد أكبر من 65 سنة وأقل من 70 سنة، يكون الحد الأعلى للتمويل 18 ألف ريال، شريطة إحضار كفيل من جهة حكومية لا يتجاوز عمره 55 سنة، وفقا لبنك التنمية الاجتماعية.

شروط حصول موظفي الحكومة على قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية

ومن ضمن شروط الحصول على قرض الأسرة لموظفي الحكومة تقديم نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي، وصورة هوية العميل، وصورة سجل الأسرة، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

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وتقديم أصل نموذج 104 المعبأ إلكترونيًّا والمطبوع من حساب طالب التمويل في بوابة التقديم الإلكترونية للبنك مستكملًا جميع التواقيع اللازمة ومختوم بالختم الرسمي من جهة عمل الموظف المعتمدة للحسم، شريطة ألا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يومًا، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

وأكد بنك التنمية الاجتماعية على ضرورة تقديم أصل رقم حساب الآيبان على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك، وأصل كشف حساب لآخر 3 رواتب السابقة لتاريخ اعتماد نموذج 104على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك.

وكذلك تقديم تصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول، و تصريح بياناتي للأبناء المعالين الذكور من عمر 18-24 / الإناث من عمر 18 فأكثر ساري المفعول، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

شروط حصول موظفي القطاع الخاص على قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية

ومن ضمن شروط الحصول على قرض الأسرة لموظفي القطاع الخاص، نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي، وصورة هوية العميل، وصورة سجل الأسرة، وصورة هوية الكفيل، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

وكذلك تقديم أصل نموذج 105 المعبأ إلكترونيًّا والمطبوع من حساب طالب التمويل في بوابة التقديم الإلكترونية للبنك مستكملًا جميع التواقيع اللازمة ومختوم بالختم الرسمي من جهة عمل الموظف المعتمدة للحسم شريطة ألا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يومًا، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

ووفقًا لبنك التنمية الاجتماعية، يجب تقديم أصل تعريف بالراتب مفصل للعميل موقع ومختوم من جهة عمل العميل ومصدق من الغرفة التجارية لا يتجاوز تاريخ توقيعه 60 يومًا، وأصل تعريف بالراتب مفصل للكفيل موقع ومختوم من جهة عمل الكفيل لا يتجاوز تاريخ توقيعه 60 يومًا.

وتقديم شهادة مدد وأجور مشترك من موقع التأمينات الاجتماعية للعميل لا يتجاوز تاريخ إصدارها 60 يومًا للعميل، وأصل رقم حساب الآيبان على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك، وتصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول، وتصريح بياناتي للأبناء المعالين الذكور من عمر 18-24 / الإناث من عمر 18 فأكثر ساري المفعول، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

يذكر أن بنك التنمية الاجتماعية أعاد منتج آهل للخدمة مرة أخرى بعد تحديثه وهو منتج للعملاء الذين سبق حصولهم على أحد منتجات التمويل الاجتماعي «الأسرة، الترميم، كنف»، ويهدف إلى مساندة الأسر التي تزايدت عليهم المسؤوليات الأسرية.

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