وفاة نجل الشيخ خالد المصلح

يصلى عليه بعد الظهر بعنيزة
أعلن اليوم الأحد الشيخ خالد المصلح، وفاة نجله عبدالله، وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض.
وكتب الشيخ -عبر حسابه على تويتر-: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي اليوم ابني عبدالله، وسيصلى عليه ظهر اليوم الأحد الساعة الثانية عشرة والنصف ١٢:٣٠م في مقبرة الرحمة بعنيزة.
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