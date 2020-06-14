وفاة نجل الشيخ خالد المصلح

أعلن اليوم الأحد الشيخ خالد المصلح، وفاة نجله عبدالله، وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض.

وكتب الشيخ -عبر حسابه على تويتر-: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي اليوم ابني عبدالله، وسيصلى عليه ظهر اليوم الأحد الساعة الثانية عشرة والنصف ١٢:٣٠م في مقبرة الرحمة بعنيزة.