تطبيق تباعد يرد على أسئلة الخصوصية والتسجيل وإشعار المخالطين للمصابين بكورونا

أجاب تطبيق تباعد، الذي أُطلق لإشعار المُخالطين للمصابين بفيروس كورونا، على مجموعة من الأسئلة حول كيفية عمله ومدى حفاظه على خصوصية المرضى، موضحًا أنه متاح للجميع حتى مَن لديهم إيقاف خدمات.

وأكّد تطبيق تباعد أنه يعطي المصابين الحرية في إعلامهم بتشخيص حالاتهم من عدمه، كما أنه لا يتتبع النطاق الجغرافي للأشخاص لضمان حماية خصوصيتهم.

وأشار تطبيق تباعد -عبر موقعه الإلكتروني- إلى أنه لا يتطلب تسجيل دخول أو تعريف مستخدم، موضحًا أن كل ما يحتاجه فقط هو تعبئة استمارة صحية عند الدخول للتطبيق لأول مرة.

وفي ما يلي أبرز الأسئلة وإجاباتها، بحسب ما أورده تطبيق تباعد على موقعه الرسمي:

س - ماذا أفعل في حال وصول إشعار بإني كنت على مقربة من شخص مصاب بفيروس كورونا كوفيد-19؟

ج- إذا كنت خالطت شخصًا مصابًا بالفيروس، فإن تطبيق تباعد سيقوم بإعلامك عن طريق وصول إشعار على هاتفك الذكي وتوجيهك لإكمال البيانات اللازمة، والتي تحتوي على (رقم الهوية، رقم الجوال، تاريخ الميلاد، والاستمارة الصحية)، وإرسالها لوزارة الصحة لعمل اللازم.

س- في حال إصابتي بفيروس كورونا (كوفيد-19)، هل يجبرني التطبيق على إرسال بياني؟

ج- لا.. في حال تم عمل فحص الإصابة بفيروس كورونا كوفيد ١٩، وكانت النتيجة إيجابية، فإن التطبيق يعطيك الحريّة بمشاركة هذا التشخيص من عدمه. حيث إن مشاركتك التشخيص ستُساعد الأشخاص الذين خالطتهم على تلقّي إشعارات تنبيهية والتعاون سويًّا على احتواء انتشار الفيروس.

س- هل خصوصيتي محمية؟

ج - تطبيق تباعد لا يحتاج إلى معرفة هويتك أو الأشخاص الذين قمت بالتواصل معهم، ولا يقوم بتتبع نطاقك الجغرافي لضمان حماية خصوصية المستخدمين.

س- هل يعمل التطبيق في كل دول العالم؟

ج- التطبيق متاح للعمل في المملكة العربية السعودية فقط.

س- هل تحديث التطبيق إجباري؟

ج - نعم، للتأكد من عمل التطبيق بشكل ممتاز والاستفادة من الخصائص والمميزات المضافة حديثًا للتطبيق.

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س- ما هي الخدمة التي يقدمها التطبيق؟

ج - خدمات التطبيق الأساسية هي:

1. إشعار الأشخاص الذين خالطوا شخصًا ثبتت إصابته بفيروس كورونا كوفيد-١٩.

2. تقديم المساعدة للأشخاص الذين خالطوا شخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا كوفيد ١٩، من خلال إرسال استماراتهم الصحية لوزارة الصحة لعمل اللازم.

3. إتاحة خدمة للأشخاص الذي ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا كوفيد-١٩، والتي تمكنهم من إشعار الأشخاص الذين خالطوهم.

س- هل يُحتاج إلى التسجيل للاستفادة من التطبيق؟

ج - التطبيق لا يتطلب تسجيل دخول أو تعريف مستخدم، فقط يحتاج منك تعبئة استمارة صحية عند الدخول للتطبيق لأول مرة.

س- هل يتطلق التطبيق وجود حساب في أبشر؟

ج - التطبيق متاح للجميع، ولا يتطلب وجود حساب في أبشر.

س- هل من الممكن استخدام التطبيق ممن لديه ايقاف في خدمات؟

ج- نعم، التطبيق متاح للجميع، ويستطيع المواطن الذي لديه إيقاف خدمات من استخدام التطبيق.

س - هل من الممكن استخدام التطبيق لمخالفي الإقامة أو زائر أو خليجي أو قبائل نازحة أو بدون أو برماوين..؟

ج - نعم، التطبيق متاح للجميع، ويستطيع مخالفو الإقامة، الزائر، الخليجي، القبائل النازحة، بدون، وبرماوين، استخدام التطبيق. لكن، هناك بعض الخدمات التي تحتاج إلى إدخال رقم الهوية، مثل اطلب المساعدة وأبلغ الآخرين.

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