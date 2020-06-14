بالصور.. أمانة الطائف تغلق وتخالف 307 مرافق تجارية لم تلتزم بإجراءات «كورونا»

أكدت أن حملاتها الرقابية ستطال 30 منشأة بأنحاء المحافظة
جددت أمانة الطائف تحذيرها للمنشآت التجارية كافة بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وأكدت أن حملاتها الرقابية ستطال أكثر من 30 ألف مرفق تجاري بأنحاء المحافظة وهي مرافق لها علاقة مباشرة بالمواطنين والمقيمين.
وأشارت الأمانة إلى أنه جرى حتى الآن جرى حتى الآن تنفيذ أكثر من 1450 جولة رقابية عبر فرق المتابعة الميدانية بالإدارات الإشرافية والفرق الرقابية بالبلديات الفرعية والبلدية النسائية.
إغلاق 47 مرفقًا تجاريًّا
وقالت الأمانة إن تلك الجولات أسفرت عن إغلاق 47 مرفقًا تجاريًّا لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية المطلوبة.
تتمثل الإجراءات المذكورة سابقة في إجراء فحص درجة حرارة لكافة العاملين ومرتادي المنشآت التجارية، وتطبيق اشتراطات التباعد الاجتماعي، وتأمين القفازات والمعقمات والكمامات.
مخالفات لـ260 مرفقًا
وعمدت الأمانة إلى وضع لوحات إرشادية وملصقات توعوية في العديد من المواقع التي تتميز بكثافة الإقبال هذه الأيام؛ لتوعية شرائح المجتمع بأهمية الالتزام بالتدابير الوقائية لسلامتهم.
ووجدت الأمانة تفاعلًا من المتاجر بتطبيق المزيد من الاحترازات من خلال تحديد مداخل ومخارج محددة لها لتسهيل فحص المتسوقين، وتفادي الازدحام بمواقع محددة وتقديم كل ما من شأنه سلامتهم.
كما طُبّقت لائحة الجزاءات البلدية على أكثر من 260 مرفقًا مخالفًا، وكذلك ارتفع عدد المحلات التي تم إغلاقها والأخرى المخالفة التي رصدتها الأمانة إلى 307 مرافق غير ملتزمة، ووُضِعَتْ المنشآت المخالفة تحت المراقبة اليومية للتأكد من معالجة أوضاعها.
رصد آنيّ للمخالفات كافة
وشدد أمين الطائف المهندس «محمد بن هميل آل هميل» على رصد آنيّ للمخالفات بمرافق الأنشطة المستثناة سواء بالشوارع التجارية أو الأسواق والمراكز التجارية.
كما شدد على إيلاء سلامة المواطنين الأولوية، وتطبيق الإجراءات الرادعة بحق المتهاونين بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وإغلاق المنشآت غير المتجاوبة، والاستمرار بمنع الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي تحقيقًا لتعاليم وزارة الشؤون البلدية والقروية.
ونوه بجهود شركاء أمانة الطائف من الجهات الحكومية والأمنية ذات العلاقة لدعم جهود مراقبي الأمانة في حملاتهم المستمرة على مدار الساعة.
وأكد أن الجهات المختصة كافة تعمل بروح الفريق الواحد على تنفيذ التوجيهات المنظمة لعمل المنشآت التجارية دون التأثير السلبي على صحة وسلامة المستهلك.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. أمانة الطائف تغلق وتخالف 307 مرافق تجارية لم تلتزم بإجراءات «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.