«الحصيني» يتوقّع أمطارًا متفاوتة على 6 مناطق بالمملكة

توقّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، أمطارًا متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على مناطق عدة بالمملكة.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «متوقَّعة اليوم الأحد 1441/10/22هـ وليلة الاثنين - بإذن الله أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من عسير وجازان والطائف والشمالية وغرب الجوف وشمال تبوك».

وأضاف الباحث في الطقس والمناخ: «متوقَّع نشاط الرياح من متوسطة إلى شبه قوية على الشرقية والخليج والشمالية الغربية والمدينة والربع الخالي ونجران إلا أن يصرفها الله».

من جانبها توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيَّأة لهطول أمطار رعدية، تُصحَب بحبّات من البرد ورياح نشطة على مناطق عدة.

وأوضحت أن الحالة تشمل مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة، كما يُتوقع تكوّن السّحب الرعدية الممطرة تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الجوف، الحدود الشمالي.

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كما توقّعت أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على شرق ووسط المملكة، وتمتد إلى منطقة نجران وأجزاء من الساحل الغربي.

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